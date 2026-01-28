«Наползают грибок и плесень»: с каждым часом жизнь в Киеве становится всё хуже

Игорь Шкапа.  
28.01.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 374
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


В киевском регионе ситуация с обеспечением теплом и светом радикально ухудшается.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В киевском регионе ситуация с обеспечением теплом и светом радикально ухудшается. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В последние 3 дня радикально ухудшилась ситуация в западной части Киевской области с электроэнергией. Да, теперь отключения по 17 часов в сутки. Свет дают там по 3 часа два раза в сутки. Судя по всему, в таком графике будем ещё довольно долго, как минимум пару пару-тройку недель», – считает эксперт.

Он прогнозирует, что теплая погода принесет новые проблемы, поскольку людям придется делать ремонты, бороться с грибком и плесенью, которые появятся в местах многочисленных прорывов труб.

Политтехнолог добавил, что в Киеве уже есть дома, которые стали непригодными для жизни, и никто их не приводит в порядок.

«Поэтому надо прежде всего не ждать милости от городских властей, когда они соизволят, а полагаться на собственные силы и возможности», – предупредил Золотарев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить