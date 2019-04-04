Напоследок Тимошенко решила поразить украинцев теннисом на каблуках

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юлия Тимошенко сыграла в настольный теннис на каблуках.

Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Facebook, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Игру экс-кандидата в президенты в настольный теннис сопровождали звуки вспышек фотоаппаратов.

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В конце 25-секундного ролика Тимошенко говорит: “Все!”, очевидно, как знак победы. В сообщении к видео Тимошенко поблагодарила свыше 2,5 миллионов украинцев, которые поддержали ее на выборах.