04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
Напоследок Тимошенко решила поразить украинцев теннисом на каблуках
Юлия Тимошенко сыграла в настольный теннис на каблуках.
Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Facebook, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Игру экс-кандидата в президенты в настольный теннис сопровождали звуки вспышек фотоаппаратов.
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В конце 25-секундного ролика Тимошенко говорит: “Все!”, очевидно, как знак победы. В сообщении к видео Тимошенко поблагодарила свыше 2,5 миллионов украинцев, которые поддержали ее на выборах.
Спасибо!
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