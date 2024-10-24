«Напрашивается на ядерный удар»: даже либералы в шоке от плана Зеленского

Готовность Киева разместить на своей территории западные комплексы, угрожающие российским РЛС дальнего обнаружения, ставит Украину под угрозу прямого ядерного удара.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовность Украины разместить на своей территории некие вооружения, которые названы «неядерным сдерживающим комплексом». Такой терминологии я не встречал никогда, я не знаю, что это такое, но по аналогии видно, что это – терминология из области ядерной доктрины . То есть существуют вооружения американские, самые современные, которые позволяют неядерными средствами уничтожить ядерный комплекс России. Не то, чтобы уничтожить совсем, но нанести ему очень тяжелый ущерб. Так называемый первый обезоруживающий удар. Наносится удар по радиолокационным станциям дальнего обнаружения, которые должны предупредить командование и руководство России о взлете ракет со стороны Соединенных Штатов или из океанов, бортов лодок американских, и сигнализировать о том, что началась Третья мировая война, в ответ должен быть нанесен ядерный удар», – сказал эксперт.

По его словам, если уничтожить систему предупреждения, то Россия может остаться беззащитной.

«Я не знаю, кто консультировал верховного главнокомандующего Украины. Странным образом они, выдвигая это положение, посчитали, что это как-то не просто усилит позиции НАТО, но создаст новую ситуацию. На самом деле, я многократно говорил уже, что сегодня настоящих военных целей для применения тактического ядерного оружия на Украине нет. Но я ошибался. Этот пункт, это предложение разместить на Украине средства неядерного нападения на ядерные объекты – это в чистом виде создание на территории Украины законной цели для тактического ядерного оружия.

Вот прямо первое, что будет сделано – нанесен ядерный удар по Украине. Это говорить даже не о чем, вот так будет. Кошмарный сценарий. Президент Зеленский понимает это или не понимает, я не знаю, но ему кто-то должен объяснить такие вещи», – заявил Ширяев.