Напрасный смех над «героями Майдана». Украинская революция так и не сожрала своих «детей»

Комментируя вал публикаций в российских СМИ и блогосфере по поводу десятилетнего юбилея соседского майдана, автор националистического тг-канала «Под лед» задается вопросом:

«Не понимаю, почему в русском телеграме уже неделю обсуждают этот самый юбилей Майдана. Просто уже из каждого утюга. То с издевкой «поздравляют» хохлов, то наоборот сокрушаются и посыпают голову пеплом. На деле просто классический переворот в стране Третьего мира. Как из учебника», – пишет он, но в попытке ответить на свой же вопрос останавливается буквально в метре от правильных выводов:

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«Интересное другое. А что стало со всеми этими чертиками из табакерки? Где все эти Яценюки, Тягнибоки и Турчиновы? Ладно, Янукович в Ростове в шашки играет, но куда подевались торжествующие победители? Были да сплыли».

Так, да не так. Хотя на самом деле это интересная тема – кого именно подняла на поверхность и вознесла вверх по социальному лифту пена майдана, и что с ними стало спустя десять лет. Боюсь расстроить автора приведенной выше цитаты, но в подавляющем большинстве случаев с «героями майдана» и сегодня все в порядке.

Эти люди по-прежнему в шоколаде, даже если на очередном повороте колеса генотьбы они остались не у дел. Живы-здоровы, при деньгах, льготах, накопленных социальных связях и возможностях, строят планы на будущее, мелькают в СМИ, а государство при этом продолжает исправно репутационно поддерживать культ майдана и его участников, как чего-то правильного, героического и служащего примером для подражания.

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно взять самых заметных майданщиков, вот хотя бы «зазывалу революции» Мустафу Найема, с поста которого в фейсбуке все формально началось. Майдан стал для него гигантским карьерным прыжком – от пусть и вхожего в посольства и грантовые конторы журналиста-«джинсовика» до статусного политика с допуском к гостайне.

Депутата парламента, замглавы фракции правящей партии, одного из тех, кто, так или иначе, делал новейшую историю страны – как куратор от коллегии МВД создания патрульной полиции в Закарпатье, как советник главы Одесской обладминистрации, член украинской делегации в ПАСЕ.

И даже смена президента не повлияла на его карьеру – уже при Зеленском он побывал в кресле зам гендиректора концерна «Укроборонпром» и зам министра инфраструктуры Украины. А с января нынешнего года назначен главой нового «хлебного» ведомства – Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Именно через эту структуру будут идти бабло от западных спонсоров послевоенного восстановления Незалежной.

Или вот ближайший коллега Найема по майданной тусовке Сергей Лещенко. Тоже бывший журналист средней руки, автор скандальных «расследований» о коррупции в коридорах власти, вовремя взятый на заметку структурами Сороса на Украине и благословленный на дальнейший карьерный рост ими же. После майдана Лещенко – депутат парламента, человек вхожий в посольства, член набсовета госмонополии «Укрзализница», затем советник офиса Зеленского, а в январе 2020 года избран главой специально созданного Комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции.

Из знаковых лиц, стоявших на сцене майдана, большинство по-прежнему в высшей лиге украинской политики: Кличко – мэр Киева с шансами побороться за президентское кресло, у Тимошенко собственная фракция в Раде, Турчинов поменял кресла и.о. президента и секретаря СНБО на место главы партийного штаба Порошенко, по-прежнему сохраняя немалое теневое влияние на сонм украинских силовиков и играя не последнюю роль в жизни протестантских общин страны.

Яценюк ушел в тень, но по-прежнему выступает на разного рода статусных площадках, презентуя планы спасения Украины и наказания «агрессора», да и в материальном плане не бедствует – все, что он наколядовал, будучи премьером, – все при нем, ничего не отобрали.

Аналогично еще один одиозный майданщик Сергей Пашинский – ушел в частный бизнес и наживает миллионы долларов на военных поставках для ВСУ, фигурируя в скандальных разоблачениях западной прессы о распиле военной помощи Незалежной.

В первую постмайданную Раду на волне «АТО» на Донбассе попало множество инициативных и амбициозных личностей – комбатов возникших как грибы националистических батальонов. Вспомним таких деятелей как Семен Семенченко, Андрей Билецкий, Андрей Тетерук, Сергей Мельничук и другие.

Надо ли говорить, что никто из них не погиб на войне и не стал жертвой ДРГ в тылу. Наварившись на военном бизнесе, большинство из них были смыты из политики «зеленой волной» 2019 года, но статуса своего никто не потерял, все по-прежнему при деле, при чинах, погонах и при деньгах – теперь уже на нынешней войне. Как и великое множество других «активистов, побратимов и волонтеров».

Кому-то правда не повезло – Семенченко вон обжегся, сделав неверную политическую ставку на залетного гастролера Саакашвили и даже в тюрьму на некоторое время угодил, но сегодня уголовное дело закрыто, а этот «герой» снова воюет где-то там, на бесчисленных «колчаковских фронтах».

Как и недавно демобилизовавшийся из ВСУ еще один герой майдана – многолетний глава МВД, а потом генпрокурор Юрий Луценко.

Выпал из обоймы и так и не восстановился разве что Тягнибок. Но он изначально был политпроектом администрации Януковича, так что немудрено, что на смену этому выращенному в пробирке донецкой олигархии «ручному нацисту» пришли гораздо более зубастые паны с претензией на настоящесть.

Но справедливости ради, в своей электоральной вотчине в Галиции «тягнибокеры» по-прежнему чувствуют себя относительно неплохо – все эти «свободовские» мэры, местные депутаты и так далее. Им разве что пришлось потесниться на поляне в пользу структур Порошенко. Даже «священную корову» Фарион и ту уволили с должности только несколько дней назад, и неизвестно еще, чем все там закончится.

Повторюсь, все они, даже те, кто временно вышел в тираж и выпал из обоймы, по-прежнему в строю и, выражаясь казенным языком, просто перешли в кадровый резерв. Когда внешним кураторам понадобиться переформатировать властную конструкцию протектората «Украина», они вновь пойдут в дело – потому что отбросов нет – есть кадры.

И эта засаленная колода снова будет тасоваться в разных конфигурациях, чтобы из «бывших» слепить очередную «новую силу» с претензией на спасение Украины. У каждого из этих «козаков» по-прежнему есть шанс вернуться обратно во власть и панувать над гречкосеями.

Эта ситуация резко контрастирует с тем, сто мы имеем в России. Где, смотря правде в глаза, практически ни один из знаковых «людей 2014 года» первого, второго и даже третьего ряда не был вознагражден за свою роль в Русской весне. Подавляющее большинство этих людей – и мы их всех знаем поименно – ныне в могиле и остались разве что в виде памятников, надгробий, мемориальных табличек и названий улиц на Донбассе.

Те же немногие кто выжил – сегодня либо в СИЗО, как Стрелков-Гиркин или отбывают сроки в тюрьме, как соратники покойного Захарченко типа «Тимофеева-«Ташкента», либо в глубоком маргинесе и безвестности, как какой-нибудь луганский Карякин (интересно, помнит кто-то еще такого, а ведь первый глава Народного совета ЛНР!).

Даже такому активному деятелю Русской весны как Царев, в России не нашлось должного применения, и он работает в основном комментатором в СМИ. В то время как структуры власти в новых регионах заполняют экс-регионалы, в 2014 году либо не отсвечивавшие, либо вообще вписавшиеся в постмайданный ландшафт и продолжившие охмурять электорат в рядах какого-нибудь Оппоблока.

Из более-менее знаковых фигур Русской весны на Донбассе при должностях разве что Пушилин и Ходаковский, но и они особой роли не играют. Для большинства же прогулка в социальном лифте под названием «восстание 2014 года» стала роковой.

Так что на месте отечественных пикейных жилетов я бы не стал так пренебрежительно отзываться о судьбе тех, кого вознес украинский майдан. Для Украины как страны это был печальный и деструктивный опыт, для конкретных же людей и их политических биографий – вполне позитивный. Украинская революция, увы и ах, так и не начала полноценно жрать своих детей.