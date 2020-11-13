Направленная на Донбасс украинская пропаганда оглушительно провалилась

13.11.2020, Киев, Игорь Петров

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на низкую посещаемость в ютубе украинского пропагандистского телеканала «Дом», созданного для вещания на тнеподконтрольные Киеву территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В своем телеграмм-канале политолог опубликовал скриншот, на котором видно, что за неделю ролики «Дома» просматривет менее 100 человек.

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«Эффективность пропагандистского телеканала Дом, на который из украинского бюджета вбуханы немалые средства. Зеленский на днях в Раде говорил, что ему неизвестны цифры просмотров сего забавного ресурса. А что такое? Ему в Ютюб доступ закрыли? Чтобы не расстраивался?», – прокомментировал Корнилов.

По мнению политолога Александра Булавина, такие пропагандистские проекты как телеканал «Дом» просто не нужны тем людям, на которых они рассчитаны, поскольку тем и так доступно украинское телевещание, и этим объясняется их низкая популярность.

«Можно по-разному оценивать качество контента этого телеканала, и оценки будут расходится. Но есть еще и вопрос востребованости. Этот телеканал работает на Донбасс и Крым из расчета на то, что там есть много людей, которые бы хотели смотреть украинские новости. Но и на Донбассе и в Крыму люди вполне могут смотреть украинские каналы, на украинском языке и все понимать. Это ставит вопрос о том, насколько он реально востребован.

То, что вещание ведется на русском, еще не дает ему большого преимущества. Вопрос в том, насколько этот канал нацелен на свою целевую аудиторию и есть ли такая аудитория в тех регионах, где он вещает.

Есть еще пример татарского канала ATR, который никогда не пользовался большой популярностью в Крыму. Он ориентирован на татар, и надо понимать, что не все татарское население Крыма настроено проукраинcки и доверяет украинской власти. Многие шаги украинской власти в свое время были направлены против татар, а канал ATR тогда пытался как-то оправдать действия украинских властей. И то, что он транслировал, плохо воспринималось большинством самих татар.

Возможно, с телеканалом «Дом» происходит нечто подобное. Возможно, его проблема – не в качестве контента, подачей новостей, таланте журналистов и прочем. Возможно, проблема с его популярностью связана с тем, что те люди, на которых он рассчитан, не заинтересованы в нем. Они и так могут получать информацию в российских или украинских каналах. Украинское телевидение не отключено на Донбассе.

Появляется канал «Дом». И что? Он транслирует то же самое, что и украинские каналы, в той же тональности и с той же идеологической основой. Для него просто нет широкой целевой аудитории», – заявил Булавин в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».