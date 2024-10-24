Предложение Зеленского ввести в Европу «опытных экипированных украинских военных» («для спасения ЕС» и замены войск США) закончится появлением там украинских этнических банд.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы всё-таки больше ставил на то, что будет огромный всплеск криминальной активности, поскольку эти переехавшие в Европу граждане Украины обладают специфичным менталитетом, благодаря которому из них дружину не собрать, а вот банду – запросто. Их «мы не будем работать – работает русня и рабы, украинцы должны встраиваться в схемы и организовывать темы» мысль достаточно простая. Конечно, можно устроить охранные отряды из украинцев. Тем более у немцев опыт призыва для концлагерей был, украинцы как раз в охране там работали нормально. Но даже если Зеленский переедет в Европу, где, как я понимаю, уже есть Залужный, украинцы наоборот побегут оттуда – они не любят находиться с ним в одной стране почему-то. Поэтому сильно сомневаюсь, что кроме этнических украинских банд Европа что-то получит», – считает обозреватель.

В тоже время интерес к участию в СВО на стороне России будут проявлять все больше стран.

«Сейчас всё идёт к тому, что с каждой стороны фронта будет какое-то количество подразделений со сложным юридическим статусом. Кто кого считает наёмниками, кто кого считает добровольцами, кто приехал поучиться пострелять, а кто приехал деньги заработать – это все сейчас смешается в кучу. Но для нас важно, что Россия вполне уверенно и методично продвигается вперёд, и это показывает, что все усилия Запада не срабатывают. Более того, сейчас все со страхом ждут результатов выборов в США, потому что штаты выходят из помощи Украине, и это хорошо видно. Не обязательно Трамп выйдет, может быть демократы тоже её снизят так, что она станет не очень сильно влияющей: одно дело, когда по 50 млрд дол, другое – по 1,5 млрд», – подытожил Карманов.