«Напряжение нарастает»: ВСУ оказались на грани бунта

В рядах украинской армии растёт социальное напряжение, и некоторые бойцы уже открыто говорят о возможности скорого бунта.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила экс-замминистра образования Украины, депутат Верховной рады Ирина Совсун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мне написал мой друг, которого я знаю очень много лет, который пошел служить в первый день великого вторжения. Он написал мне следующее. «Инна, донеси, что там в армии социальное напряжение больше, чем в обществе и там вооруженные люди, их надо не тасовать, а менять».

И дальше он мне прислал несколько скриншотов переписок в чатах в подразделении, в котором он служит. Я не все могу процитировать, в том числе потому что, поверьте, количество нецензурной лексики, которая касается нас с вами, парламента, зашкаливает и, пожалуй, не стоит ее озвучивать с этой трибуны, но некоторые вещи я процитирую.

«Дождутся бунтов или что кто-то вернется и начнет стрелять». Кто-то отвечает: «Я не знаю, как люди до сих пор все это глотают». А ответ такой: «Ведь не хотят лить воду на мельницу врага. Плюс напуганы уголовной ответственностью».

Или еще вот: «Меня вообще бесит, что они тасуют людей, которые уже по два года и больше в армии, потому что боятся набирать новых, потому что это же социальное напряжение. А в армии что, нет социального напряжения?» – процитировала Совсун.