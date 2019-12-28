Напряженность на приднестровско-украинской границе возрастет с 1 февраля

28.12.2019, Москва, Елена Острякова

Появление украинско-молдавских пограничных и таможенных постов на границе Приднестровья и Украины может привести к непредсказуемым последствиям.

Об этом в интервью информагентству «Новости Приднестровья» заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает колрреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 февраля планируется начало т. н. второй фазы совместного украинско-молдавского пограничного и таможенного контроля на границе Украины с Приднестровьем. Чем чревата она для нашей республики? Что можно сделать, чтобы предотвратить негативные последствия от ужесточения режима?», – поинтересовались журналисты.

«Присутствие молдавских пограничников в Кучургане чревато провокациями и перегибами, которые многократно имели место в аэропорту города Кишинёва. Они могут требовать наличия молдавских документов, оказывать психологическое давление. Уже сегодня пограничники РМ препятствуют проезду через украинско- и румынско-молдавскую границу всем владельцам приднестровских водительских прав.

Если такие же шаги будут предприниматься в Кучургане, пропускающем ежегодно до миллиона транспортных средств, львиная доля которых принадлежит приднестровцам, сами можете представить последствия. Кроме того, близкое соседство правоохранительных органов Приднестровья и Молдовы вне Зоны безопасности, где оно строго регламентировано, не сулит ничего хорошего», – сказал Игнатьев.

По его словам, в зоне риска находятся три сферы – импорт товаров, свобода передвижения населения, безопасность.

«По импорту в рамках переговорного процесса ведётся определённая работа. Международные участники осознали масштаб проблемы, кроющейся в том, что требования, законодательство и правила Молдовы невозможно распространить на приднестровский импорт, не заблокировав его. Уже три года по инициативе Приднестровья обсуждаются различные варианты, которые позволят экономическим агентам продолжить работу, согласовываются реестры.

Приднестровьем предложено не менее пяти проектов отраслевых договорённостей – по импорту медикаментов, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, семян и посадочного материала и т. д. Проблема импорта после 1 февраля 2020 года поднимается в контексте транспортных средств, ввоза продуктов питания, ввоза продукции физическими лицами, прежде всего индивидуальными предпринимателями. Указанная работа далека от завершения», – добавил Игнатьев.