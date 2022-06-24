Напуганная Литва оправдывается за Калининград и переводит стрелки на Брюссель

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Литва не вводила блокаду Калининграда, а лишь выполняет требования четвертого пакета санкций Евросоюза.

Об этом бывший посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не решение Литвы. Это решение всех стран ЕС, когда 15 марта был принят четвертый пакет санкций, где было предусмотрено, что некоторые товары не могут попасть на территорию стран Евросоюза. Понимая, что не все товары можно быстро вынуть из оборота, был составлен график. Дошла очередь до металлов и других санкционных товаров. Это было заранее известно российской стороне. Литва не останавливала транзит. Транзит граждан РФ и товаров, которые не попадают в санкционных список, продолжатся… Литва не вводила блокаду и не будет вводить. Литва полностью соблюдает обязятельства, касающиеся калининградского транзита. Может быть, в России кому-то выгодна эта эскалация?», – сказал Баярунас.

Он подчеркнул, что Литва рассматривает Калининград как место контактов с Россией.

«Калининград по закону не является зоной напряжения. Одно время мы думали и надеялись, что это будет зона благоприятных контактов. Когда-то мы к этому возвратимся и будем говорить о Калининграде как Гонконге России», – сказал Баярунас.

Политолог Александр Носович считает, что литовская элита необучаема.

«Сейчас они перекрыли калининградский транзит… Чтобы что? Они даже сами не знают; и даже кознями англосаксов и доктриной управляемого хаоса это сложно объяснить — потому что ею можно объяснить что угодно. И если всё-таки подумать: но как же такое возможно — то логичное объяснение одно. Это сверхсубмиссивное поведение, когда виктим становится агрессором, чтобы вызвать ответные меры геополитического доминанта, ибо только так, в подчинённом состоянии, субмиссив испытывает гармонию», – написал Носович в своем ТГ-канале. .