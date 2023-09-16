Напуганный огромными потерями ВСУ украинский областной центр саботирует мобилизацию

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Неожиданная правда о шокирующих потерях ВСУ оказалась в украинских СМИ.

Соответствующая информация, передает корреспондент «ПолитНавигатора», появилась в интернет-издании «Полтавщина», проинформировавшего о выступлении на заседании 39-й сессии Полтавского горсовета и.о. обязанности Полтавского областного ТЦК (так теперь называются на Украине военкоматы) подполковника Виталий Бережного.

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Он обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в мобилизации.

«По его словам, областные показатели по общей мобилизации, которые доводит Генштаб по поручению президента Украины, крайне низки. Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя. Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области. На 15 сентября Полтава выполнила план всего на 13%. ТЦК и СП выполняет всего 8% от планового задания, установленного Генштабом», – передает издание слова Бережного.

Он предложил развернуть в микрорайонах города 3 участка оповещения, столько же в старостатах, отправив туда представителей исполкома, которые помогали бы установить наличие военнообязанного.

Виталий Бережной выступает в горсовете Полтавы.

Серьезные проблемы с мобилизацией в областном центре признали и местные власти.

«И.о. городского головы Екатерина Ямщикова сообщила о необходимости изменения отношения полтавчан к мобилизации. Развертывание участков должно изменить существующие стереотипы. Полтавчан нужно воспитывать на примере героев. В то же время ролики в соцсетях, на которых оскорбляют военнослужащих, недопустимы», – пишет «Полтавщина».

В паблике «Дед – Г.Р.І.М.», автором которого указан снайпер и командир подразделения ВСУ, цифры, озвученные полтавским военкомом, называются соответствующими действительности.

«Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры, по нашему подразделению в том числе… У некоторых ещё меньше», – пишет «Дед – Г.Р.І.М.».

Военный обозреватель Борис Рожин, исходя из вышеприведенных данных, подсчитал шансы насильно мобилизованных в ВСУ.

«Таким образом, согласно заявлению полтавского военкома, шансы выжить и не быть раненым в ВСУ составляет не более 20%», – пишет Рожин.

В свою очередь тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, считает, что делать многозначительные выводы в стиле «на Украине заканчиваются люди» не стоит, поскольку в стране еще достаточно мужского населения.

«Однако уже сейчас видны изменения структуры набора в ВСУ: добровольцев почти не осталось, а уклонистов становится все больше. По мере продолжения боевых действий и роста потерь в Киеве начнут испытывать все большие трудности с мобилизацией, качество пополнения будет падать, а социальное напряжение в обществе — расти. Останавливаться украинские власти в реализации «тотальной войны» не планируют. Тот же полтавский военком попросил областные власти помочь в призыве и заявил, что в городе развернут три пункта оповещения с представителями исполкома, которые будут сообщать о наличии военнообязанных в районе. Режим в Киеве взял курс на «войну до последнего украинца», поэтому в методах пополнения рядов ВСУ будет проявлять большую изобретательность, прибегая даже к самым крайним мерам», – прогнозирует «Рыбарь».