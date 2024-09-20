Напуганный рейтингом Telegram, Зе-режим запретил для ВСУ мессенджер Дурова

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Мессенджер Telegram на Украине запретили использовать органам государственный власти и военным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, который возглавляет президент Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае).

Соответствующее решение было принято в ходе состоявшегося сегодня Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) Украины.

Отмечается, что ключевой темой заседания было «обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны России против Украины».

Выступивший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил «о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных».

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», – пафосно провозгласил Буданов, заочно арестованный в РФ за причастность к терактам.

В итоге было принято решение о запрете установления и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, операторов критической инфраструктуры. Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Не исключено, что были приняты и более жесткие решения, поскольку ряд вопросов был рассмотрен в закрытом режиме.

Примечательно, что на днях появилась социология, показывающая, что для абсолютного большинства граждан Украины Telegram стоит на первом месте среди источников информации. При этом рейтинги так называемого телемарафона, подконтрольного власти, продолжают падать. Так что, прикрываясь страшилками о российской угрозе, на деле потерявший легитимность режим пытается отсечь соотечественников от альтернативных источников информации.

Кроме того, учитывая уголовное дело во Франции против основателя мессенджера Павла Дурова, Киев таким образом демонстрирует, что следует в русле политики Запада.