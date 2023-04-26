Напустили тумана: рискнет ли ЮАР выйти из МУС ради визита Путина

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Августовский саммит БРИКС в ЮАР все ближе. И по мере готовности к приему высоких гостей растет интрига вокруг возможного визита в Южную Африку президента Владимира Путина.

Традиционная неопределенность в вопросе о том, поедет ли российский лидер в Африку, некоторое время назад была подогрета скандальным решением подконтрольного евроструктурам Международного уголовного Суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина по обвинению в совершении «преступлений на Украине».

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Это решение сразу же вызвало неудобную коллизию, поставив руководство ЮАР на растяжку. С одной стороны официальная Претория выступает хозяином предстоящего саммита, да еще и в качестве одного из сооснователей БРИКС. С другой же стороны ЮАР – одна из стран, ратифицировавших Римский статут и признающих решения и юрисдикцию МУС.

Таким образом национальные политико-экономические интересы ЮАР поневоле вошли в противоречие с международными обязательствами этой страны. Не арестовать Путина, в случае если такой запрос поступит в ЮАР, южноафриканцы не могут. Но и арестовать тоже не могут.

И дело даже не в том, что в таком случае ЮАР жестко рассорится с Россией и войдет в ненужный конфликт со своим экономическим партнером. Дело в том, что Путин – не Омар аль Башир.

Прецедентов ареста за рубежом действующих лидеров крупных ядерных стран до сих пор просто не было, и мало кто вообще представляет себе сам механизм реализации подобных хотелок, даже завизированных МУС.

Тогда же, по горячим следам выданного ордера, спикер президента ЮАР Винсент Магвеня назвал ордер «палкой в колесе» августовского саммита.

«Это диктует необходимость дальнейших договоренностей относительно того, как этим управлять, и эти договоренности уже ведутся. Как только они будут завершены, будут сделаны необходимые заявления», – отметил тогда юаровский чиновник.

Судя по вчерашним новостям из ЮАР, там нашли, как выкрутиться из неудобной ситуации. Президент страны Сирил Рамафоса заявил о готовности ЮАР выйти из Международного уголовного суда. Слова президента поддержали в правящей партии «Африканский национальный конгресс», а также в парламенте ЮАР, нижнюю палату которой контролирует АНК.

Глава парламентского комитета по международным отношениям и сотрудничеству Супра Махумапело подтвердил, что голосование за выход страны из МУС может состояться уже до июня текущего года.

Однако не будем забегать вперед. Решения южноафриканского парламента еще нужно дождаться. Правда, южноафриканцы уверяют, что мысли о выходе из МУС не являются спонтанными и не связаны с желанием угодить России, а дискуссия об этом шла давно, но катализатором ее все равно стал сюжет с ордером на арест Путина.

Теперь о последствиях возможного выхода ЮАР из МУС для авторитета и легитимности самого Международного суда. Издание «Россия в глобальной политике» считает, что «выпустив ордер, МУС по существу пошёл ва-банк. И если теперь выяснится, что страны за пределами Запада выполнять предписания не намерены, это будет означать окончательный закат института».

За все время существования МУС еще не было прецедента, чтобы его участники так демонстративно хлопали дверьми этого учреждения. Если выход ЮАР станет фактом, это будет первый случай такого рода. Политической значимости этому прецеденту придаст то обстоятельство, что сделано это будет вопреки консолидированной позиции стран Запада во главе с США и на фоне развернутой Западом кампании по виктимизации и попыткам изоляции Путина. Внешне это будет выглядеть как бунт значимой страны глобального Юга против политики Запада.

Есть у этой истории и экономическое измерение. Политический публицист Анатолий Несмиян видит в сегодняшних новостях из ЮАР «руку Пекина».

«Здесь явно прослеживается интерес Китая. Китай намерен очень ускоренно строить «зону юаня», так как провал в ее строительстве детерминирует пространство решений китайского руководства до единственного: войны. Соответственно БРИКС из сугубо ситуативного объединения внезапно превращается в строительную площадку такой зоны. Технически возможно попытаться построить такую зону на базе ШОС, но в ШОС входят та же Индия, Китай, Россия, но не входят Бразилия и Южная Африка. Видимо, проще ШОС слить с БРИКС, чем наоборот. И уже есть заявление, что почти полтора десятка стран горят желанием войти в БРИКС – и как бы случайно, это в основном оставшиеся страны ШОС. Поэтому саммит БРИКС в Южной Африке очень важен, и если на него не рискнет приезжать Путин, то контекст расширения БРИКС окажется сильно смазанным. Поэтому проще ЮАР отозвать подпись под Римским статутом, чем создавать такие сложности», – обосновывает обозреватель свои умозаключения.

О планах расширения БРИКС и возможном присоединении к нему еще 13 стран пишет и Bloomberg. Среди кандидатов называют Индонезию, Алжир и Египет.

По мнению авторов Bloomberg «сейчас происходит формирование крупнейшего объединения, которое может стать реальным противовесом G7».

Нам же остается только наблюдать за тем, как стремительно меняются мировые балансы сил и в ускоренном режиме формируются новые политико-экономические блоки и центры силы. Что-то подобное мир уже проходил в начале прошлого века. Тогдашний гордиев узел противоречий удалось разрубить лишь с помощью Первой мировой войны. Сможет ли сейчас мир пройти по краю и не увязнуть в новой большой войне – вопрос.

P.S.

Когда дописывались эти строки, из ЮАР пришло противоречивое сообщение, из которого можно сделать вывод, будто власти этой страны сдали назад. Во всяком случае, если верить распространенному агентством AFP сообщению, канцелярия президента Рамафосы дезавуировала слова своего шефа, сославшись на «ошибку в высказываниях в ходе брифинга для СМИ, проведенного правящей партией АНК» и уточнила, что ЮАР продолжают оставаться участниками Римского статута МУС.

Остается только гадать, что это было – хитрый маневр в стиле «и нашим и вашим», банальная несогласованность бюрократических инстанций, готовивших тезисы топ-чиновникам (напомню, слова президента изначально подтвердили не только в правящей партии, но и глава парламента) или же перед нами свидетельство каких-то закулисных разногласий в высшем руководстве ЮАР, которые прорываются на публику вот таким способом. В любом случае этими телодвижениями южноафриканские политики изрядно поддали тумана в преддверии саммита БРИКС, который рискует стать историческим для этой организации.

Так что интрига вокруг визита Путина в ЮАР остается.