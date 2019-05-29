Наработки российской разведки достались американцам

29.05.2019

Украинские спецслужбы обладали большим массивом информации, касающейся коллег из Российской Федерации.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил бывший офицер Службы внешней разведки Лев Корольков

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«Договоренности с Вашингтоном по ведению их представителями соответствующей работы в столице Украины (совместной с украинскими спецслужбами) были достигнуты в 2014-м и, скорее всего, соблюдались все эти пять лет, пока Порошенко был у власти. С Украиной ситуация в этом отношении сложная», – сказал бывший сотрудник российской разведки.

По его словам, российские спецслужбы в более спокойные времена нормально, профессионально работали с СБУ.

«Люди с общими методиками работы — в том числе с секретной информацией. Школа то у нас и у них — одна. Мои воспитанники служили полковниками СБУ. Но вот потом пришли эти ребята, такая новая волна. Всё досталось им и их «гостям». Как они с этим материалом и наработками разбирались — я не могу знать и даже предположить.

Только знаю, что информации по Российской Федерации у них огромный массив. Материалы достались команде Порошенко. Уровень ущерба от того, что сейчас случилось, оценить очень трудно. Это же возможные источники информации , в том числе секретной. И лица, в отношении которых есть серьезный компрометирующий материал — проживающие и на территории Украины, и на территории России», – добавил Корольков.