Наращивание сил НАТО у границ Белоруссии нельзя недооценивать – эксперт РАН

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Вооруженные силы России и Белоруссии превосходят группировки сил НАТО у границ Союзного государства, пока туда не перекинуты дополнительные силы из США и других стран-участниц Альянса.

Об этом в интервью youtube-каналу БелРосТВ заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная мощь Союзного государства России и Белоруссии в западном регионе превосходит все, что может противопоставить вероятный противник. Вместе с тем, если сравнивать общие потенциалы, скажем так, Союзного государства или ОДКБ и стран запада, с другой стороны, то, конечно, эти потенциалы несопоставимы. Это объективная реальность, как по людским ресурсам, по военно-техническому уровню, и так далее», – сказал Стефанович.

По его мнению, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства пока не имеет критического значения.

«Не стоит переоценивать то, что происходит сейчас в смысле наращивания сил НАТО, появления новых войск в Прибалтике, но не стоит и недооценивать. Потому что фактически происходит отработка технологий усиления тех или иных направлений. Все новые и новые подразделения обучаются деятельности в соответствующих регионах. И все это, конечно, в случае реального конфликта, который, будем надеяться, никогда не случится, позволит США и странам НАТО более эффективно вести боевые действия в регионе», – рассуждает Стефанович.