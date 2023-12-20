«Нарцисс» Зеленский ненавидит украинцев – киевский миллионер

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Украинцы для президента страны Владимира Зеленского – это расходный материал, которого ему не жалко. Он дал «зеленый свет» террору силовиков, которые охотятся на население страны, похищая их и отправляя на войну.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина внутри сошла с ума. Можно сказать, у нас всадник без головы скачет, и в данной ситуации все силовые органы без исключения превратились во врагов своих граждан. Реально идет охота людей, ТЦК похищают людей. Что происходит на самом деле – это распоясавшиеся силовые органы. По сути, Зеленский дал возможность перейти на беззаконие… Склонный к диктатуре, нарциссический Зеленский, который хочет только аплодисментов, он совершенно потерял где-то в детстве эмпатию к людям. Он не любит людей, он любит, чтобы люди ему аплодировали и служили ему, но он вообще не видит людей», – отметил спикер.

«На сегодняшний день, к сожалению, наш президент не видит людей. Они для него – расходный материал, никакого сочувствия. Это постоянное бубуканье в телефон в непонятном состоянии приводит в еще больший транс. Кто-то ему внушил, что это очень хорошо – постоянно говорить в телефон», – заявил Балашов.