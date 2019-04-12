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12.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Нардеп: Гомосексуализм Ляшко – его проблема, алкоголизм Порошенко – наша

Судя по тому, какие решения принимает действующих президент Украины Петр Порошенко, слухи о его алкоголизме имеют основание.

Об этом в эфире ютуб-канала #ПоТок заявил народный депутат Украины (Оппозиционный блок), экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко много раз попадал пьяным на камеры. Это в интернете можно посмотреть. И по тому, как он выглядит и по тому, какие решения он принимает я считаю, что он пьет», – сказал он отвечая на вопрос ведущего.

Следующий вопрос касался сексуальной ориентации Олега Ляшко.

«Я думаю, что Олег Ляшко каким-то образом имеет отношение к нетрадиционной сексуальной ориентации. Но это – его личное дело», – рассудил Михаил Добкин.

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