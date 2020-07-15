15.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад, История, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Нардеп Гончаренко по неграмотности поздравил с победой над Западом русские богатырские полки


Скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который в 2014 году радовался сожжению в одесском Доме профсоюзов, решил поздравить белорусский народ с 610 годовщиной Грюнвальдской битвы, где объединенные славянские войска разбили Тевтонский орден.

Поздравление Гончаренко разместил на своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Братья-белорусы! Поздравляю Вас с 610 годовщиной нашей совместной победы при Грюнвальде! Тогда победили Запад, теперь победим Восток!», – написал неуч.

Намекая на совместное противостояние России, малообразованный украинский депутат не учел, что в знаменитой средневековой битве участвовали и русские полки.

Как глава межфракционного объединения в Верховной раде «За демократическую Беларусь» Гончаренко осудил отказ в регистрации на президентских выборах в Белоруссии главных соперников Александра Лукашенко – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Он сообщил, что зарегистрировал постановление Верховноей рады с обращением к президенту и парламенту Беларуси с требованием «придерживаться демократических, свободных и конкурентных выборов».


«Кроме того, мы продолжаем мониторить ситуацию с тем, насколько белорусская власть обеспечивает право граждан на свободу собраний. Напоминаем, что превышение законных мер обеспечения правопорядка является недопустимым с точки зрения общепринятых принципов прав человека», – паясничает Гончаренко.

Напомним, в группу «За демократическую Беларусь» вошли Андрей Парубий, которого обвиняют в расстреле демонстрантов и сотрудников милиции, и Игорь Гузь, который возглавлял белорусских “добровольцев” на Донбассе.

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