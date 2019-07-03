Нардеп от Луганщины пугал с трибуны Рады катастрофами, обрушившимися на Донбасс

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В Луганской области накопилось множество серьёзных проблем – шахтёрам не платят зарплату, горят свалки, в наглую разворовывается бюджет.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил нардеп-мажоритарщик от Луганщины Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сегодня в Луганской области бастуют шахтёры, потому что нет заработных плат. Сегодня в Лисичанске горит свалка, мне об этом сообщил волонтёр и мой помощник Александр Сухов. В Северодонецке до сих пор разграбляется бюджет, 72 уголовных производства как пылились, так и покрыты пылью», – возмутился депутат.

Также, по его мнению, в Донбассе произошли сразу две серьёзные катастрофы – техногенная и экологическая.

«Относительно Рубежного. Сегодня шахтёры сидят под землёй, вода накапливается в шахтах, как метастазы распространяется под землёй. Её не видно. Это техногенная катастрофа, надо обратить на неё внимание.

Также в Луганской области вырубаются леса, 20 тысяч гектаров сухостоя, и людям не выдаётся сухой лес. Сухой лес съедает короед, переходит на молодой лес, и это уже экологическая катастрофа», – резюмировал Шахов.