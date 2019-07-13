13.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Компромат, Политика, Украина
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Нардеп рассказал, как Грымчак митинговал за русский язык и драил памятники Ленину

Заместитель министра по «временно оккупированным территориям» Юрий Гримчак, который сам родом с Донецка, в 90-е годы активно принимал участие акциях по защите русского языка и советских памятников.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал депутат Верховной рады Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Грымчак, у меня к вам вопрос есть один. Я знаю, что вы с Донетчины, с Донецка, и в 90-х годах там было такое «Интердвижение Донбасса», и вы были основателем этого движения. Это движение чем занималось? Чтобы все понимали, защитой русского языка от украинского, отмыванием Ленина от фекалий показушным – то есть вот этим преклонением перед Россией с Советским Союзом. Не считаете ли вы, что имеете долю в этой оккупации Донбасса, которая сейчас происходит?», – обратился он к Грымчаку.

Сам замминистра оправдывался тем, что на то время он придерживался левых взглядов, затем «повзрослел» и изменил мировозрение, после чего спешно замылил глаза аудитории историей о том, как они отмывали памятник Ленину от экскрементов.

«Да, я был его основателем. На то время я придерживался левых взглядов. Счастье или, возможно, опыт и возраст изменили мои взгляды. Что касается мытья памятника Ленину, да, это была такая весёлая акция, когда перед коммунистами мы начали мыть памятник Ленину, а оказалось, что он такой огромный, что мы со своими швабрами там рядом не стояли. Но начался дождь и было очень весело», – рассказал Грымчак.

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