«Нарисует Путину убедительную картинку его поражения»: в Киеве ставят на нового главу Евросовета

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Для продвижения украинских интересов, в частности передачи Украине замороженных российских активов, Киеву будет выгодно, если должность главы Евросовета займет экс-премьер Италии 76-летний Марио Драги.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», патронируемое посольством США в Киеве.

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«Драги может играть особую роль в помощи Украине в войне против России. Еще в 2022 году, когда этот политик возглавлял правительство Италии, он проводил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и предлагал взять на себя эту роль и в дальнейшем. Впрочем, был май 2022 года, Украина уже жила идеей быстрого контрнаступления и близкой победы, поэтому Драги не получил мандат на переговоры ни от Украины, ни от родной Италии, ни от Евросоюза», – говорится в статье.

Отмечается, что если «дипломатии для разрешения войны в украинских интересах не избежать, пусть ее лучше ведет человек с весомым набором прагматических аргументов, а не идеалист вроде [нынешнего главы Евросовета] Мишеля».

Марио Драги.

«Дело не в том, что Драги так уж желает разговаривать с Путиным, просто он считает, что может стать человеком, который на понятном Путину языке нарисует ему во время разговора убедительную картинку его поражения. На нынешнем этапе войны, наверное, самым болезненным ударом для РФ будет передача для нужд Украины 300 млрд долл. замороженных российских суверенных активов, большинство которых учитывается в европейских банках и депозитариях. Для этой передачи нужно наработать удобные правовые основы, а это Драги умеет делать очень хорошо, ведь во время председательства в Европейском центральном банке постоянно имел дело с политикой в отношении сотен миллиардов евро, которую иногда оспаривали в судах. Поэтому Драги для Украины — это в первую очередь реальная, обозримая перспектива получить 300 млрд долл. российских денег, которые иначе можно не получить вообще», – считает «ЗН».