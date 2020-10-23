Наркомафия будет рукоплескать Украине

23.10.2020, Киев, Игорь Петров

Вопрос о легализации применения марихуаны в медицинских целях в опросе, который пройдет 25 октября одновременно с украинскими местными выборами, ставить нельзя, поскольку результаты могут быть использованы в пользу криминальных структур.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что значит «легализация»? Это не расшифровывается. И президент не объясняет, что такое «медицинское использование». Если будет запущен процесс свободного доступа к легким (для начала) наркотикам, то за это наркомафия будет рукоплескать нашей власти. При этом непонятно, зачем это делается – перечень медицинских препаратов, разрешенных к употреблению, утверждается постановлением Кабмина, в том числе опиум-содержащих.

У нас есть специальные законы, которые все это определяют. В такой неопределенной форме совершенно нельзя ставить этот вопрос перед народом – каждый поймет по-своему, а результат будет использован неизвестно с какими целями», – сказал Суслов.