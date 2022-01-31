«Наркоман, работает на Путина» – в Раде жёстко критикуют Зеленского

31.01.2022  18:57 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский позорится перед западными журналистами, «отрицая агрессию против себя».

Об этом в ходе Согласительного совета в Верховной раде заявил депутат «Европейской солидарности» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский позорится перед западными журналистами, «отрицая агрессию против себя». Об этом...

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«Весь цивилизованный мир в шоке после пресс-конференции пана Зеленского для иностранных СМИ. Впервые со времён Януковича украинская власть заговорила в унисон с Кремлём. И это вопреки данным со всех сторон о подготовке российских войск к возможному полномасштабному вторжению.

В это время Зеленский вместо благодарностей и консолидации усилий с партнёрами, собирает зарубежных журналистов, чтобы обвинить США в преувеличении угрозы со стороны Кремля. Неудивительно, что путиноиды уже активно цитируют Зеленского. Нет сомнений, что теперь Кремль использует это во время Совбеза ООН, который созвал Белый дом для поддержки нашего государства.

Знаете, когда в последний раз ссылалась Россия на позицию украинской власти в ООН? Когда цитировала письмо Януковича, в котором он приглашал российскую армию на Украину, а теперь сама Украина отрицает агрессию против себя», – возмущался Герасимов.

«Вопрос в том, действительно ли власть настолько неадекватна, чтобы испортить отношения с США и ключевыми партнёрами посреди кризисов – по безопасности, экономического, энергетического? Или это сознательный шаг для дальнейшего разрушения отношений с западными союзниками, который воплощают те самые российские кроты, которые сорвали задержание «вагнеровцев». Знаете, когда уже в Европарламенте начинают говорить, что украинская власть под наркотиками – это уже серьёзно», – резюмировал депутат.

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