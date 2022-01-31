«Наркоман, работает на Путина» – в Раде жёстко критикуют Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский позорится перед западными журналистами, «отрицая агрессию против себя».

Об этом в ходе Согласительного совета в Верховной раде заявил депутат «Европейской солидарности» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь цивилизованный мир в шоке после пресс-конференции пана Зеленского для иностранных СМИ. Впервые со времён Януковича украинская власть заговорила в унисон с Кремлём. И это вопреки данным со всех сторон о подготовке российских войск к возможному полномасштабному вторжению.

В это время Зеленский вместо благодарностей и консолидации усилий с партнёрами, собирает зарубежных журналистов, чтобы обвинить США в преувеличении угрозы со стороны Кремля. Неудивительно, что путиноиды уже активно цитируют Зеленского. Нет сомнений, что теперь Кремль использует это во время Совбеза ООН, который созвал Белый дом для поддержки нашего государства.

Знаете, когда в последний раз ссылалась Россия на позицию украинской власти в ООН? Когда цитировала письмо Януковича, в котором он приглашал российскую армию на Украину, а теперь сама Украина отрицает агрессию против себя», – возмущался Герасимов.