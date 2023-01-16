Наркоман Зеленский каждый день выглядит, как после «марафона» – Бардаш
США уже добились разрыва Европы с российской экономикой и посеяли раздор внутри европейских государств, поэтому режиму Владимира Зеленского осталось недолго, Украина перестала быть интересной для американцев.
Об этом в интервью каналу «Tatarka FM» рассказал украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Есть и доказательства [что Зеленский «торчит»], есть присутствующие и на совещаниях, и на вечеринках, это «95 квартал», и не надо никаких доказательств. Я, человек, прошедший многое, видевший многое; человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще ничего не поймёт. А кто сталкивался, он видит человека, видит мимику лица, он уже понимает, что что-то не так.
Мне кажется, его (Зеленского – ред.) поддерживают, чтобы он не умер, и поддерживают его очень серьёзные медики. Это серьёзная история, потому что он выглядит так, как если бы он «висел» 4-5 дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Видно, что его просто электрошоком бьют, я не знаю, что с ним делают, на лице вся тяжесть.
Говорят: «Это от войны», да хрен там это от войны. Он переживает за свой народ? Я вас умоляю. Артист переживает только за свою жопу, всегда. Я не беру художника, я говорю артист, а Зеленский – артист чистейший. Если бы он переживал за свой народ, то сейчас 400 тысяч человек не было бы убитых», – заметил Бардаш.
Он также выразил полную уверенность в отношении того, что Зеленскому и его режиму «осталось недолго».
«Против них уже выступают украинские солдаты, им недовольны американцы. Ракета, когда улетела в Польшу, американцы сказали: нет-нет, это не русская ракета. А англичане: это русская ракета! И Зеленский ещё три дня хорохорился, что это русская ракета. О чем это говорит? Америкосам уже не нужен этот кипишь, они уже всё сделали. Они уже разорвали Европу на части, они оторвали Европу от русской экономики. Они всё это понимали.
Но когда ты продаёшь свою душу, чтобы быть популярным – обложка «Тайм», пять самых известных людей на планете, это его медальки, это то, ради чего он жил», – объяснил певец.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.