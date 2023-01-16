Наркоман Зеленский каждый день выглядит, как после «марафона» – Бардаш

США уже добились разрыва Европы с российской экономикой и посеяли раздор внутри европейских государств, поэтому режиму Владимира Зеленского осталось недолго, Украина перестала быть интересной для американцев.

Об этом в интервью каналу «Tatarka FM» рассказал украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть и доказательства [что Зеленский «торчит»], есть присутствующие и на совещаниях, и на вечеринках, это «95 квартал», и не надо никаких доказательств. Я, человек, прошедший многое, видевший многое; человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще ничего не поймёт. А кто сталкивался, он видит человека, видит мимику лица, он уже понимает, что что-то не так.

Мне кажется, его (Зеленского – ред.) поддерживают, чтобы он не умер, и поддерживают его очень серьёзные медики. Это серьёзная история, потому что он выглядит так, как если бы он «висел» 4-5 дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Видно, что его просто электрошоком бьют, я не знаю, что с ним делают, на лице вся тяжесть.

Говорят: «Это от войны», да хрен там это от войны. Он переживает за свой народ? Я вас умоляю. Артист переживает только за свою жопу, всегда. Я не беру художника, я говорю артист, а Зеленский – артист чистейший. Если бы он переживал за свой народ, то сейчас 400 тысяч человек не было бы убитых», – заметил Бардаш.