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России не нужна новая мобилизация, потому что она уничтожила украинскую систему ПВО и теперь добивает планирующими бомбами последние укреплениями на Донбассе. На этом фоне речь утратившего легитимность президента Украины Зеленского в Верховной раде выглядит странно.

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью экс-офицеру США Дэниел Дэвису, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте разберемся, с кем мы имеем дело. Это тот самый клоун, который пытался играть на пианино своим половым органом. Это не серьезная политическая фигура, не великий специалист в области геостратегии. Он, как известно, потребляет много кокаина. Возможно, это влияет на его политическую жизнь. Я бы вообще не воспринимал всерьез все, что говорит этот человек ни при каких обстоятельствах. Он уже больше года в опале и всеми забыт», – сказал Макгрегор.

Он считает, что украинские генералы не могут возражать Зеленскому, поскольку находятся у него на содержании.

«Он зарабатывает огромные суммы денег, которые он и его сторонники прячут на разных банковских счетах. Он действительно обрекает Украину на смерть, и он делает это с радостью, потому что обогащается», – добавил поковник.