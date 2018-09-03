Наркотики стали серьезной проблемой для ВСУ

03.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

На боевых позициях украинские военнослужащие повсеместно употребляют такие наркотики, как анаша и амфетамин.

Об этом пишет киевское интернет-издание “Апостроф”, ссылаясь на собеседника в украинской десантно-штурмовой бригаде, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Собеседник издания оговаривается, что речь идет не об инъекционных наркоманах.

“Но анашу и амфетамины употребляют повсеместно на боевых позициях. Вообще на всех войнах всегда принимались стимуляторы. Принимают наркотики многие ребята, которые в мирной жизни не являются наркоманами, никогда ничего не пробовали, но на позициях, чтобы взбодриться, есть случаи, когда нюхают амфетамин. Обостряются чувства, не хочется спать. Много и травы. Правда, за четыре года на фронте я не встречал ни одного инъекционного наркомана”, – утверждает украинский военнослужащий.

В свою очередь военный психолог Андрей Козинчук рассказал, что достать на фронте, например, амфетамин или анашу, особых проблем нет.

“Достать наркотики там не сложнее, чем на гражданке. Вариантов может быть несколько: либо военнослужащие берут наркотики на фронт с собой. Либо “друзья” привозят. Плюс не стоит забывать о специфике региона: на Донбассе с наркотиками никогда не было никаких проблем. Например, я видел, когда на полигон, который находится за 16 километров от ближайшего населенного пункта, привозили водку и все, что нужно, чтобы “расслабиться”, поэтому с тем, чтобы достать наркотики, проблем нет”, – подчеркнул Козинчук.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, чтобы «заторчать» в тылу, офицер ВСУ самовольно оставил место службы с оружием.

Также украинские военные жалуются, что ВСУ наводнили наркоманы и алкаши.

Кроме того, на подконтрольной Киеву части Луганщины в городе Кременная украинские военнослужащие организовали наркопритон.