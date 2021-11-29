Нарочницкая: Запад никогда не будет доверять Сербии

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Сенсационно низкая цена на газ, которую «Газпром» установил для Сербии по итогам переговоров Александра Вучича и Владимира Путина, подорвет позиции прозападной оппозиции на предстоящих в следующем году выборах.

Об этом в эфире радиостанции «Спутник» заявила президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не может не произвести впечатления. Думаю, что такой дружеский акт со стороны нашей власти и хозяйствующих субъектов по отношению к Сербии призван поддержать именно те силы, которые пытаются предотвратить одностороннюю ориентацию этой страны на Евросоюз, в чем сербский народ даже не приходится уговаривать. Так политика и должна делаться», – сказала Нарочницкая.

При этом она отметила, что Белград не может рассчитывать на подобные экономические преференции со стороны Запада.

«ЕС и евроатлантические структуры постоянно оказывают давление. Но особых экономических приманок Евросоюз пока не дал, а только намекает на них. Я думаю, что Запад никогда не будет доверять Сербии, потому что понимает: 80% населения там настроены пророссийски… Запад постарается Сербию оторвать, но при этом не будет кормить реально. А Россия будет помогать и поддержит в трудную минуту. Вучич не пророссийский романтик, а прагматик. Если газ не подорожает, то шансов на победу у него будет больше», – сказала Нарочницкая.