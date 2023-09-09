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14 сентября в столице префектуры Хоккайдо Саппоро, расположенной на одноименном крупнейшем острове Японии, при поддержке японского правительства состоится международный симпозиум по развитию туризма и пропаганде культуры аборигенных народов.

Мероприятие только на первый взгляд благородное и не имеет политической окраски. На самом деле, японское правительство планирует использовать проблему практически истреблённого японцами народа айну, некогда населявшего Японские острова от Сахалина, Курильских островов и Хоккайдо на севере, до южного архипелага Рюкю, в качестве инструмента территориальных претензий.

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Токио собирается заручиться поддержкой немногочисленной общины коренного населения Японии, айнов, в территориальных спорах с Россией, используя глубокий конфликт России с коллективным Западом и в первую очередь, с США, для пересмотра итогов Второй мировой войны.

При этом японские власти скрывают и совершенно игнорируют факты многовековой дискриминации, притеснения и истребления аборигенных народов в прошлом. По сути, Токио говорить от имени коренных народов Японии, превратив их в фикцию, по образу и подобию североамериканских индейцев, лишённых земли, практически уничтоженных, загнанных в резервации, где им предоставлена государственная поддержка и некоторые льготы, а также дано право сохранять свою самобытную культуру и натуральные ремёсла.

Японская империя, практически весь срок своего существования, крайне жестоко относилась к покорённым, в том числе и аборигенным народам. В Китае, Корее, Бирме, и везде, где ступала нога японского солдата, сохраняется память о массовом истреблении местного населения, а ненависть к оккупантам передаётся через поколения.

Отношение Японской империи к айнам носит все признаки этноцида – уничтожение людей по этническому признаку: самобытный народ, со своей уникальной культурой, языком и даже по внешнему виду отличающиеся от японцев (рослые, у мужчин густые бороды, более похожи на европейцев), были лишены земли, культуры, традиционного жизненного уклада. Пришельцы лишили айнов даже привычного им питания, запретив иметь собственные рыболовные снасти.

Интересно, что японцы, впервые столкнувшись с европейцами в XVI столетии, начали называть их «рыжими/беловолосыми айнами» за внешнее сходство. Неприязнь японцев к европейцам была перенесена и на айнов, причём их японцы стали подозревать в европейском происхождении.

Айнов в империи считали недочеловеками, которых необходимо «приобщить к цивилизации». Сверху в массы была спущена директива об ассимиляции айнов, а детей от смешанных браков было велено считать японцами. С другой стороны, ксенофобски настроенные японцы резко противились заключению браков с айнами, предпочитая решать этнический вопрос в духе «нет человека – нет проблемы».

Японцы постепенно начали выживать айнов с их родной земли. Уже к концу XV века айны были практически вырезаны на острове Хонсю, который уже давно считается «сердцем Японии», поскольку на этом острове сосредоточены крупнейшие города, главные экономические и научные центры страны: Токио, Иокогама, Осака, Нагоя, Киото и другие. Уходивших на север айнов преследовали. Их продолжали вырезать на Хоккайдо, Курилах и Сахалине.

К чести айнов будет сказано, что они не уходили с родной земли без сопротивления. К примеру, на зачистку Хоккайдо от коренного населения у японцев ушло почти 400 лет, и именно в сражениях с айнами возникло знаменитое военное сословие японцев – самураи.

Покорение айнов самураями.

К концу XIX столетия айны существовали только на Сахалине и островах Курильской гряды. Спасаясь от этноцида японцев, айны появились на Камчатке и были приняты в российское подданство. Впоследствии камчатские айны добровольно переселились в российское Приморье, Хабаровск и другие регионы нашей страны.

Что интересно, многие российские айны отказываются называться айнами и в документах указывают себя японцами, поскольку «чистокровным» японцам разрешён безвизовый въезд в «страну восходящего солнца», что также имеет все признаки этнической дискриминации со стороны Токио.

Официальное признание народа айнов в Японии состоялось только в 2008 году. До этого их существование японским правительством отрицалось. На тот момент в стране было зарегистрировано 75 тысяч айнов. Большинство этих людей фактически считают себя японцами, имея смутное понятие о родном языке и культуре.

Явно ассимилированные айны.

Как отмечают исследователи, несмотря на формальное признание, дискриминация айнов в Японии не прекратилась. У себя на родине, захваченной пришельцами, айны традиционно получают низкие заработки и не отличаются высоким уровнем образования – лишь 17% айнов удается окончить университет. Парламентская резолюция от 2008 года призывает правительство оказать всемерную поддержку айнам, но в чем именно она заключается, в документе не было прописано изначально и непонятно до сих пор.

Для сравнения. Небольшая популяция айнов проживает на российском Сахалине. В апреле 2008 года представители айнов обратились к камчатским депутатам с просьбой узаконить их статус и включить их в список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Айны с курильских островов.

Судя по риторике Токио, японцы для своих малых и коренных народов ничего менять в лучшую сторону не собираются. Заявления о правах айнов – обычная демагогия и политиканство.

Особенно циничной звучит аргументация Японией своих претензий на Южные Курилы. Изгнав однажды айнов с их исконных земель и едва не истребив их полностью, Токио ежегодно разыгрывает спектакль о «сохранении памяти предков и оскорбленных чувствах родственников японских граждан», некогда проживавших на островах.

По справедливости, если Токио действительно заботится о коренных народах, то остров Хоккайдо должен быть передан в исключительное пользование айнского народа вместо того, чтобы бесплодно мечтать о возвращении Японии территорий, справедливо принадлежащим России исторически и по результатам войны.