«Народ бежит» – Молдова стоит на пороге голода

14.07.2020, Москва, Елена Острякова

Засуха сократила урожай хлеба в Молдове вдвое.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фруктов и овощей созрело меньше, и в республику их ввозят из-за границы. Молдавия экспортирует мясо: своих коров проще забить, чем прокормить. Цены на молдавских рынках приблизились к московским», – говорится в статье.

Прогнозируется, что к сентябрю в стране будет 100 тыс. безработных. Домой возвращаются гастарбайтеры, которые раньше присылали деньги семьям на родину. По данным статистики, четверть населения находится за чертой бедности.

«Молдавия, которую мы знали, меняется, теряя статус цветущей республики. Фермеры называют этот год кошмарным и говорят, что бедность стучится в их двери.

Неудивительно, что из страны уезжают, и уже не на заработки, как совсем недавно, а навсегда (большинство в Румынию и Россию)», – говорится в статье.

По данным статистики население республики с 1990 года сократилось почти вдвое.