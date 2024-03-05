«Народ был ошарашен»: Грядёт вторая годовщина уничтожения первого дрона ВСУ над Крымом

Первый вражский беспилотник сбили над Крымом в марте 2022 года, и тогда российское общество недооценивало этот тип вооружений противника.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не ошибаюсь, в конце марта 2022 года, и скоро будет двухлетие этого события, в небе Севастополем был первый беспилотник. И, честно говоря, народ был несколько ошарашен и удивлён, не совсем понимал, что же на самом деле произошло. БПЛА был сбит над Фиолентом, упал в море. А дальше всё пошло по нарастающей. И, к сожалению, мы сегодня можем констатировать тот факт, что беспилотники стали видом вооружений, которые уже самым непосредственным образом вошли в ход, в характер боевых действий, определяют их специфику в XXI веке. Можно сказать, что российско-украинский конфликт, территория Украины стала полигоном, где испытываются разного вида дроны в боевых условиях», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в начале были пробные, практически одноразовые применения, а сейчас это уже система, в которой задействованы беспилотники совершенно разных типов и по конструкции, и по характеру применения, и по типам видам решения задач.

«Это и разведка, это и, в том числе, информационно-пропагандистские операции, они могут и листовки сбрасывать, это непосредственно применение боевых средств, причём самых разных, от обычных ручных гранат, до беспилотников-камикадзе, маленьких квадрокоптеров, заканчивая летательными аппаратами самолётного типа с размахом крыльев несколько метров и с большой дальностью. Мы являемся свидетелями того, как беспилотники атакуют и все прилегающие к Украине российские регионы, и действуют активно на дальних подступах, где, в общем-то, всё это было немыслимым», – указал Горбачёв.

Он призвал трезво оценивать возможности ВСУ.

«То, что у Украины значительный потенциал – сомнений нет никаких. Неоднократно утверждалось, что на Украине подготовлено более 10 тысяч специалистов по управлению дронами. Кроме этого, Запад обещал в обозримой перспективе более 1 миллиона дронов направить на Украину. Плюс ко всему, буквально в начале этого года было продекларировано, и британцы возглавили этот процесс, о создании некоего «дронного альянса», куда на сегодняшний день входят 15 государств. То есть, это некая международная корпорация, задача которой объединить усилия и научной, и конструкторской мысли, и испытательные возможности, и технологические для того, чтобы это направление активно развивать и направлять результат своей работы против России, поддерживать в этом плане Украину», – заключил Горбачёв.