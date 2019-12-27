Народ Черногории столкнулся с мировым Злом – политолог

27.12.2019, Москва, Елена Острякова

Конфликт в Черногории вокруг принятия скандального закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который предусматривает конфискацию властями древнейших храмов и монастырей Сербской Православной Церкви, следует рассматривать как столкновение Добра и Зла.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Матвейчев.

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«Черногория – это страна, разделенная на две части. С одной стороны, есть люди, которые поддерживают традиционные ценности семьи, православные ценности. Для них святы слова Петра Цетиньского: «Всякому кто бы из вас черногорцев пошел против единоплеменной и единоверной нам России, дай Бог, чтобы у него у живого отпало мясо от костей».

С другой стороны, существует верхушка так называемой элиты, которая на самом деле элитой никакой не является.

Джуканович (президент Черногории – ред.) и все его окружение – это просто бандиты, партнеры итальянской и американской мафии, люди, которые заработали деньги на табаке, на контрабанде, на оффшорных схемах, абсолютно конченные коррупционеры.

Они находятся на крючке у ЦРУ и других спецслужб и выполняют требования самых радикальных кругов, которые входят в античеловеческий союз, всевозможные тайные клубы и масонские общества, служащие дьяволу.

Из-за своих грехов черногорское правительство просто повязано со всей этой античеловеческой тусовкой и вынуждено идти у нее на поводу.

Сейчас произошло столкновение, по сути, Добра и Зла. С одной стороны, люди, завязанные на сатанинские культы, цель которых уменьшение человечества. С другой стороны, – это черногорский народ, который держится своих традиционных ценностей и святых», – подчеркнул Матвейчев.

Напомним, в ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» на фоне массовых протестов по всей стране.

Голосов «против» и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Дискрминационный закон предусматривает изъятие 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.