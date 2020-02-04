Народ достоин своих «слуг»: власть на Украине захватили психопаты и социопаты – Лукаш

04.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские чиновники ведут себя предельно цинично, как люди, страдающие социопатией, примером чему стал совет нардепа от партии «Слуга народа» Евгения Брагара пенсионерке продать собаку и оплатить счета за газ.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это типично. Высказывание молодого неопытного человека, глупейшее высказывание, можно было бы списать на эту неопытность и молодость – не сориентировался, был в стрессе. Если бы это не складывалось в общую картину которую рисуют «слуги». Ведь они рисуют ее нам каждый день.

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То мы видим премии, то мы видим, как себя называют дебилами, то мы видим рассказы про то, как невозможно кормить ребенка на больше чем 100 тысяч гривен с доплатами, то мы видим, как нам говорят, что 1000 гривен в месяц за обслуживание программы кассового аппарата – это совершенно нормально и естественные деньги для каждого украинца, то нам говорят, что против нас действует мощный враг и поэтому нужно защищать информацию от дезинформации, то нам еще расскажут какие-то циничные вещи, ну, например, что деньги на старость нам нужно копить самостоятельно.

Понимаете? Создается уже не впечатление а уверенность, что так думают, а не просто говорят. Так думают и действуют наши «слуги народа» – безжалостно, совершенно без эмпатии, без сопереживания, бесчеловечно.

Когда я смотрю все их заявления – вот такие пустые глаза – смотрят и говорят: это продадим, это отдадим, а это мне не хватает. Вот министр образования, которая должна знать, как живет и работает каждый учитель в Украине, она по 200 тысяч гривен в месяц получает и она говорит «я не могу на эти деньги прожить».

Ведь каждый почти министр высказался, что на свои стотысячные доходы они прожить не могут. И украинцам они это говорят спокойно, не стесняясь.

Откуда же такая абсолютная циничность? Кому она свойственна? На уроках судебной медицины нам говорили, что этот набор качеств характеризует социопата или даже психопата. Потому что полное игнорирование нравственных норм, устоев, чужой боли, нечувствительность – это явная социопатия.

Но это вопрос не «слуг народа», это больше я вопросы задаю к нам, к избирателям. Они так себя ведут потому что мы позволяем им, мы терпим, мы это всё терпим и обсуждаем. Нет никакого протестного движения, вяло падает рейтинг и значит они будут продолжать себя вести с нами именно таким же образом – предлагая продать собачку.

А, собственно, какая собачка? Они страну продают спокойно, они отдают за бесценок, а мы зацепились за эту собачку», – горько иронизирует Лукаш.