«Народ Италии не мой враг», – почему такие плакаты появились в Донецке

Михаил Рябов.  
05.07.2024 15:06
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия


«Народ Италии не мой враг», – рекламные щиты с такими плакатами появились в Донецке. Как оказалось, это жест благодарности итальянским активистам, которые в середине июня вывесили в городе Верона более двухсот плакатов в поддержку дружбы с Россией.


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«Мы увидели, что в Италии есть наши единомышленники, и если в Вероне дело дошло до массовых плакатов, то их явно не единицы. Значительная часть населения Италии не поддерживает русофобское направление своего правительства. Мы отнеслись к этому как к посланию, которое говорило о том, что простые жители Европы нам не враги», – сказал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

В столице ДНР был организован телемост с итальянской Вероной. На связи были раместившие у себя плакаты общественники из итальянской организации «Верона за свободу» и ассоциации «Венето — Россия». Они интересовались историей конфликта вокруг Донбасса, жизнью под обстрелами в ДНР.

«Информация, которая подается на Западе в СМИ, – искаженная и лживая. Ведь практически все СМИ на Западе принадлежат тем, кто 10 лет назад объявил нам войну и до сих пор пытается уничтожить нас и Россию.

Поэтому люди ищут такой формат общения через телемосты, непосредственно напрямую с жителями Донбасса. Используют инструменты народной дипломатии для того, чтобы получать объективную информацию о событиях, которые происходят у нас.

Когда жители ДНР увидели, что простые итальянцы не считают русских врагами, это вселило ещё больше уверенности в завтрашнем дне», — сказал Муратов.

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