Свежий опрос общественного мнения, представленный центром IMAS под руководством румынского социлолога Дору Петруци – это приговор режиму Майи Санду. И не со стороны России, ПСРМ или Илана Шора, а от самого молдавского глубинного народа. От тех, кого годами игнорировали в обмен на гранты, «прайд-марши» и послушание Брюсселю.

Санду утратила доверие: 50% не удовлетворены выполнением её обещаний. Только 17% полностью довольны. 59% — против её попыток подчинить себе все общественные институты. Люди ясно дают понять: Санду больше не воспринимается как гарант стабильности. Даже её участие в кампании PAS считают недопустимым 67% граждан.

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Молдаване против диктатуры под видом «европейской реформы». 62% считают, что власть порабощает СМИ. 65% — за полную свободу Telegram. Население отвергло попытки ввести цензуру и контроль над интернетом. Понимают: речь идёт не о безопасности, а об удушении критики.

Народ за традиции. Против ЛГБТ-экспериментов. 86% — за укрепление роли традиционной семьи. 79% — за марши в её защиту. 87% — против ЛГБТ-парадов. 82% — против усыновления детей однополыми парами. Только 7% имеют друзей в ЛГБТ-среде, 92% — против публичной демонстрации гомосексуальных отношений. Это не гомофобия. Это — цивилизационное самоопределение.

Выборы осенью — риск тотального обмана. Половина населения ожидает массовых фальсификаций. 75% — снятие оппозиционных партий. 63% — агитацию в СМИ за PAS. 62% — вмешательство силовиков. 59% — фальсификации в диаспоре. При этом 54% не верят ЦИК. 47% — за то, чтобы диаспора вообще не участвовала в выборах. Люди чувствуют: судьбу страны решают не те, кто здесь живёт и работает, а выехавшие, политически обработанные извне.

Народ хочет перемен — настоящих. 62% — за масштабные изменения в политике. 78% — за нейтралитет. 69% — за хорошие отношения с Россией. 77% — за взвешенные отношения и с ЕС, и с РФ. Линия власти на одностороннюю интеграцию в ЕС и НАТО — антинародна. Только 49% поддерживают вступление в ЕС, а 66% — против НАТО. Лишь 18% — за членство в альянсе. Да и 53% понимают, что евроинтеграция ограничит суверенитет.

ЕС больше не воспринимается как светлое будущее. 41% считают, что в ближайшие годы он развалится, как когда-то СССР. Только 31% — что он продолжит развиваться. Еврооптимизм — в стагнации. При этом евразийская альтернатива крепнет: за ЕАЭС — 43% жителей Молдовы.

Народ против румынизации. 62% — против объединения с Румынией. 68% — против вмешательства Бухареста в молдавские выборы. Люди видят: Санду — это проект не Молдовы, а чужих интересов. 81% считают, что Молдова контролируется внешними силами. Только 11% с этим не согласны.

Рейтинг PAS — высок, но не монолитен. 31,5% — у PAS. Но при объединении левых — 34,8% за блок ПСРМ, ПКРМ, Влах, Тарлева. Народ готов к новой конфигурации — лишь бы она была суверенистской, патриотической, прорумынской — нет.

Санду превращает выборы в спектакль. 45% считают, что «Марш суверенитета» был предвыборной акцией, а не проявлением государственной заботы. То же и с саммитом ЕС — 42% видят в нём политическую аферу.

Итак, народ Молдовы — за суверенитет, за нейтралитет, за традиции. Против диктата, внешнего управления и антинародной идеологии меньшинства. Выборы в сентябре этого года — это не просто борьба партий. Это борьба за то, будет ли Молдова свободной страной, или же окончательно станет марионеткой в чужих руках.