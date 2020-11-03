Народ начал догадываться – Карасёв объяснил драматическое падение явки на украинских выборах

03.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Явка на украинских выборах становится всё меньше, потому что украинский народ начинает понимать, что от смены власти ничего в этой стране не изменится – новый истеблишмент всё равно будет продолжать политику своих предшественников.

Об этом эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в основном выборы превратились не в выбор власти, а в сохранение власти. Сегодня предвыборная процедура превращается в то, что называется электоральным авторитаризмом – это способ сохранения своей власти. Это игра элит.

Вот явка у нас высокая? С каждым выборным циклом доверие к результатам выборов пропадает. Как к Конституционному суду, как ко всем властям – президентским, парламентским, и так далее падает, так падает и доверие к демократии. Хорошо ещё если можно было бы чем-то заменить, но ведь нечем», – сказал он.

Вадим Карасёв подчеркнул, что украинский народ уже начал понимать, что от результатов выборов и смены власти ничего на Украине не меняется – новый истеблишмент всегда продолжает политику своих предшественников.

«Падает явка, люди теряют доверие к выборам. Это очень и очень плохо. Потому что голосуй-не голосуй, а те, кто приходит к власти, не выполняют свои обещания. Зачем ходить голосовать, если мы выберем «новых и хороших», а политику они будут проводить старую? Какой смысл ходить на выборы?» – резюмировал эксперт.