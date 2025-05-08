«Народ нам не простит. В Кремле должны услышать» – полковник о замирениях с Бандерштадтом
Не успело начаться майское перемирие, как Украина его тут же нарушила, поэтому Киев на 9 мая должен гореть.
Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Посмотрим, как оно будет. Но то, что Путин сказал приготовиться к ответке в том случае, если будет нарушено перемирие – так оно уже нарушается. Сегодня у нас восьмое число, а оно летит и летит, летит и летит.
И народ российский чешет репу, и спрашивает у меня – а где же ответочка? Я пока этой ответочки не вижу. Я вижу вчера рекордный запуск беспилотников в направление Москвы. 200 беспилотников было. Нам обещают, что сегодня будет 250. Ну, вот и посмотрим, какая будет реакция», – сказал Баранец.
«В Кремле должны услышать наш российский народ и его чаяние. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы не ля-ля было о том, что мы дадим ответку, а чтобы в Киеве тоже 9 мая гремело, горело и дымило.
Ну, в конце концов, надо уже показать миру, что мы можем давать ответку. В этом смысл. Народ не простит, если нам испортят Парад победы», – подытожил он.
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