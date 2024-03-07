Народ не готов к победе и суверенитету – депутат от «Единой России»

Ура-патриотическая риторика в оценке угроз как Крымскому мосту, так и в целом РФ, работает в канве информационной политики НАТО и США. Не имеет значения, на что рассчитывают в противоположном лагере, выстраивая планы атак – мы это воспринимаем как очередной повод заявить об однозначной победе, хотя к самой победе страна не готова.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Государственной думы России Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой будет эффект – вообще не хотелось бы смотреть. Потому что это же не просто так – это потери с нашей стороны, соответствующие инженерные проблемы, если мы говорим о том же Крымском мосте. Поэтому я бы вообще не сосредотачивался на том, как мы блестяще победим врага, который введёт в силу новые подразделения, технику, ракеты и так далее, и тому подобное. Это сама логика неправильная, то есть логика такая: присылайте больше танков, мы этому рады, потому что мы больше их уничтожим. И, тем самым, получим награды – это неправильная логика. Кстати, как и логика мотивировать украинских солдат сдаваться, потому что иначе их убьют. Вызовите любого нашего героя и скажите: эй, ты сдашься, если у тебя будет угроза смерти? Украинцы такие же русские. То есть мы понимаем, что вот эта ура-патриотическая риторика сама по себе работает на врага во всей своей совокупности», – подчеркнул он.

По словам политика, мы уже 2 года наблюдаем из всех информационных пропагандистских точек, что мы уже победили, и значит всё ерунда, которую левым мизинцем можно закончить.

«То есть, всё поле боя, с точки зрения информационной войны, контролируется НАТО и США. И понятно, что двигаясь в этой конструкции, мы по определению придём к тому результату, который они хотят, а не мы. Поэтому мы, как специалисты, понимаем – страна не готова к победе, страна не готова к путинским реформам, и соответственно, мы вынуждены терпеть сегодняшнюю неправильную стратегически линию уже 2 года в силу неготовности страны. Другой линии просто нет, потому что к линии суверенитета и освобождения Отечества народ России, как источник власти, ещё не созрел, что называется. От него это зависит, он на трёх референдумах 1991 и 1993 годов отказался от Отечества. Соответственно, ему и решать проблему в конечном итоге. Но пока такой готовности нет. Значит, будем идти по пути как всегда, то есть пути тяжёлых испытаний, пока не произойдёт смена ориентиров в массе, в толще народа и, соответственно, правящего класса тоже, который вынужден будет под это подстроиться. А Путин давно продвигает идею суверенитета. Другое дело, что пока для этой идеи нету готовности того, кто должен принять решение, то есть источника власти», – заключил Фёдоров.