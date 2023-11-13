«Народ просыпается» – в украинском эфире угрожают всем сотрудникам силовых структур

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Командиры ВСУ превратили войну в заработок: они вымогают у солдат деньги за то, чтобы их не посылали на убой, и даже для получения патронов нужно заплатить.

Об этом в беседе с бывшим торнадовским комбатом и нацистом Русланом Онищенко заявил украинский блогер Владимир Паньчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общаюсь с очень многими ребятами на передовой. Туда регулярно возятся наркотики, алкоголь. Зарабатывают на всём, что только можно представить. Более того, за два рожка патронов для автомата надо заплатить 750 гривен. Для того, чтобы командование не послало тебя на «ноль», в мясорубку, надо заплатить пятьдесят тысяч гривен в месяц. Для того, чтобы получить отпуск на тридцать дней, надо заплатить двадцать тысяч гривен», – сказал Паньчак.

Он подчеркнул, что недовольство своей властью в украинском народе растёт.

«Поймите – народ Украины уже просыпается. Я обращаюсь в первую очередь к нашим, кто служит в СБУ, в полиции, в других правоохранительных органах – те, кто сегодня вам даёт приказы, они из Украины разбегутся. А вам жить среди украинцев, и вы давали присягу украинскому народу. Подумайте хорошо, что вам делать», – подытожил блогер.