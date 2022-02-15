Народ России хочет признания Донбасса – Путин дал Германии и Франции последний шанс

15.02.2022  18:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, ВСУ-убийцы, Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция
Новости Украины

Сегодняшнее постановление Госдумы РФ с просьбой о признании ЛДНР отражает настроения в российском обществе.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодняшнее постановление Госдумы РФ с просьбой о признании ЛДНР отражает настроения в российском обществе....

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«Депутаты парламента в России так же, как и в любой другой стране ориентируются на общественное мнение и тонко чувствуют мнение своих избирателей. В нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую сторону.

Голосование было открытым и свободным, поэтому партийная дисциплина не действовала, и большинство депутатов поддержало ту резолюцию, которая была предложена оппозиционной партией – КПРФ», – сказал Путин.

При этом он выразил надежду на то, что ФРГ и Франция заставят Украину исполнять Минские соглашения.

«Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. Мы очень рассчитываем, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут влияние на киевские власти, и это решение будет найдено», – сказал Путин.

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