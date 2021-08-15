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15.08.2021, Москва, Андрей Романов
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сирия, США, терроризм
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Народ Сирии с благодарностью вспоминает борьбу «ЧВК Вагнера» с терроризмом в стране

Сирийское издание Al-murasil заявило о ключевой роли «вагнеровцев» в разгроме боевиков ИГ. Разгул терроризма...

Сирийское издание Al-murasil заявило о ключевой роли «вагнеровцев» в разгроме боевиков ИГ.

Разгул терроризма в Сирии начался с гражданской войны. Радикалы воспользовались нестабильностью и взяли под контроль целые районы страны. «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) громко заявило о своем существовании. Боевики  из Сирии и Ирака угрожали всему миру. Для их уничтожения была сформирована международная коалиция, возглавляемая США. Однако вторжение западных сил привело лишь к еще большей нестабильности и распространению влияния террористов. Боевики обзавелись современным американским оружием и казалось, что их уже ничто не остановит.

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Сирийское правительство обратилось за помощью к россиянам. Бойцы «ЧВК Вагнера» совместно с сирийской армией освободили от исламистов более 70% территории страны.

Они помогли сирийцам вернуться в свои дома и почувствовать себя в безопасности после долгих лет войны и страха. Журналисты напомнили, что после выхода «вагнеровцев» из Дейр-эз-Зора город вновь оказался пол угрозой захвата боевиками, а его жители выступили с просьбой вернуть россиян.

Бойцы «ЧВК Вагнера» имеют большой опыт ведения боевых действий, они обладают необходимыми навыками и оружием. Специалисты не только помогают своим союзникам в борьбе с радикалами, но и защищают интересы своей родины за рубежом, подчеркнули журналисты.



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