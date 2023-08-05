Народ США начинает понимать правоту России – Табах

Вадим Москаленко.  
05.08.2023 20:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, США, Украина


Из-за постоянных коррупционных скандалов и вранья американское общество всё больше сомневается в необходимости поддерживать Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Вскрываются документы, вскрывается, что приходило враньё. Оказывается, что нынешние президент и его семья использовали Украину как прачечную для отмывания разных денег.

Идёт большое расследование, уже есть свидетели, которые рассказывают, как их заставляли работать в этих коррупционных схемах, то есть, работать на Путина, против Украины.

Сегодня господин Цукерберг выходит, и говорит, что на него было давление устраивать цензуру в пользу одной партии. Сегодня госпожа Спартс строго и громко говорила с главой ФБР, что они устраивали цензуру. И пришлось в суде запретить ФБР заниматься цензурой американских граждан», – сказал Табах.

Он возмутился, что в американском обществе всё больше набирает популярность оппозиция, рассказывающая неприглядную правду об Украине.

«А такие как полковник Макгрегор, майор Скот Риттер, которого выгнали и посадили в тюрьму на три года за педофилию, они набирают миллионы просмотров в США, и меняют представление американских граждан об Украине – что Украина проиграла, что Украина не права, а Россия права, что мы туда тратим очень много денег, а они это всё разворовывают, потому что на Украине одни воры», – подытожил американский военный.

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