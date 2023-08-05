Из-за постоянных коррупционных скандалов и вранья американское общество всё больше сомневается в необходимости поддерживать Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вскрываются документы, вскрывается, что приходило враньё. Оказывается, что нынешние президент и его семья использовали Украину как прачечную для отмывания разных денег.

Идёт большое расследование, уже есть свидетели, которые рассказывают, как их заставляли работать в этих коррупционных схемах, то есть, работать на Путина, против Украины.

Сегодня господин Цукерберг выходит, и говорит, что на него было давление устраивать цензуру в пользу одной партии. Сегодня госпожа Спартс строго и громко говорила с главой ФБР, что они устраивали цензуру. И пришлось в суде запретить ФБР заниматься цензурой американских граждан», – сказал Табах.