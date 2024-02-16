Народ США находится в полной информационной блокаде – Лавров

Американские политики фактически утроили своему народу информационную блокаду, и тем самым нарушили Конституцию США и международные обязательства.

Об этом в ходе научной конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчёт американцев и прозрения, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью путина Такеру Карлсону – вы знаете, это говорит о том, что американское общество живёт в полной информационной блокаде.

Им скармливают внутренний нарратив, прежде всего Демократической партии. И получается, что ни о какой свободе слова речь не идёт. Хотя американская Конституция требует, чтобы был доступ к любой информации. А ещё и международные обязательства, которые были приняты в рамках ОБСЕ в 1990 году», – сказал Лавров.