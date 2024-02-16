Народ США находится в полной информационной блокаде – Лавров

Владимир Гладков.  
16.02.2024 16:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура


Американские политики фактически утроили своему народу информационную блокаду, и тем самым нарушили Конституцию США и международные обязательства.

Об этом в ходе научной конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские политики фактически утроили своему народу информационную блокаду, и тем самым нарушили Конституцию США...

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«Насчёт американцев и прозрения, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью путина Такеру Карлсону – вы знаете, это говорит о том, что американское общество живёт в полной информационной блокаде.

Им скармливают внутренний нарратив, прежде всего Демократической партии. И получается, что ни о какой свободе слова речь не идёт. Хотя американская Конституция требует, чтобы был доступ к любой информации. А ещё и международные обязательства, которые были приняты в рамках ОБСЕ в 1990 году», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в то же время в России уделяется достаточно большое внимание происходящему в мире, а также освещаются позиции других стран.

«Конечно, в большинстве случаев это потом критикуется. Но каждый волен сам делать выводы. Мы не цензурируем то, что говорят на Западе, а всё это показываем, и потом обсуждается», – добавил министр.

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