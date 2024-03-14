«Народ станет меньше есть» – Пономарев «подсчитал» ущерб от ударов по России

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Неовласовцы, поступившие на службу Украине, прекрасно понимают, что совершаемые ими теракты не имеют военного смысла и направлены лишь против мирного населения РФ.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший депутат Госдумы террорист Илья Пономарев, бежавший на Украину и признанный в РФ экстремистом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала пришедший в украинскую студию Пономарев поругал российское руководство за «высокий уровень нищеты в России».

«Это ужасно, когда в стране с таким количеством нефтяных, природных доходов, богатством, с такой территорией, такое количество людей действительно пребывают в нищете», – пропагандонил власовец.

И сразу после этого экстремист похвастался, что организованные им и его подельниками теракты «наносят ощутимый экономический ущерб России».

«Они достаточно существенно влияют на экономику, это большие деньги. С той атакой, которая произошла на Нижегородский НПЗ, принадлежащий «Лукойл», одна эта атака выбила 2,5% производства нефтепродуктов. Суммарно сейчас уже производительные потери в России превысили 10% от общего производства нефтепродуктов. То есть, мы говорим сейчас о том, что эти дроны, уже точно нанесли ущерб, превышающий цифру в десять миллиардов», – хвалился Пономарев.

Однако он признался, что прекрасно понимает – существенного ущерба российской экономике эти удары не принесут, а страдает от них в конечном итоге мирное население.

«Такого масштаба потери. Конечно, они не являются терминальными для экономики. Но значение здесь не с точки зрения итога для бюджета, потому что это всегда будет по известному анекдоту – не столько папа станет меньше пить, сколько народ станет меньше есть… сколько это удар по элитам, которые понимают, что их имущество уязвимо. И что Путин является не гарантом стабильности и безопасности, а наоборот, гарантом небезопасности», – рассуждал террорист.