«Народ требует выдачи» – на Луганщине ВСУшники избили и изнасиловали 17-летнюю

21.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

Боевики 25-й бригады ВСУ в городе Счастье на Луганщине задержали местную юную жительницу за якобы нарушение режима самоизоляции, после чего избили, изнасиловали и бросили в лесопосадке.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам продолжает поступать информация о бесчинствах украинских карателей на оккупированной территории Донбасса.

Преступники из 25 бригады не только вымогают деньги с граждан на блокпостах, но и орудуют на улицах населённого пункта Счастье.

Бесконтрольные боевики представляются патрулём и безосновательно задерживают граждан. Запуганные жители города вынуждено терпели эти выходки, но случай, произошедший в населённом пункте Счастье, вызвал волну возмущения», – сообщил Осадчий.

По его словам, утром 19 апреля жительница Счастья 2003 года рождения вышла из дома за продуктами, и, спустя сутки, местные нашли её без сознания в лесопосадке, со множественными телесными повреждениями.

«Со слов потерпевшей, военнослужащие 25 бригады задержали её за то, что она якобы нарушила режим самоизоляции. Она пыталась объяснить, что идёт за продуктами, но её не стали слушать и силой затащили в машину, после чего избили и изнасиловали.

Командование бригады предпринимает попытки финансово уладить резонансный конфликт с родственниками потерпевшей и, так сказать, откупиться за преступление подчинённых, но родители не согласны променять честь семнадцатилетней дочери на грязные подачки оккупантов.

Возмущённые местные жители, забыв о режиме карантина, собираются перед расположением части и отделением полиции с требованием выдать преступников на суд народа», – рассказал представитель оборонного ведомства.