Народ Украины проникся «зрадой». Власть готовит уступки РФ – киевский политолог

Украинская власть уже ведет переговоры об уступках России, но сейчас запускает механизм, который позволит ей переложить ответственность за «зраду» с себя на население страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению эксперта, появившиеся недавно данные соцопроса, которые показали, что 30% украинцев выступают за завершение войны любой ценой, – это вброс Банковой накануне «зрады».

«Власть начинает проводить транзит ответственности, переваливать вину на украинцев за какие-то грядущие переговоры, говорить о том, что есть непримиримый Зеленский, который говорит о том, что мы не пойдем ни на какие переговоры, только граница 91-го года, война до победного – такой жесткий Зеленский. То есть это не тот Зеленский, который рассказывал про шашлыки на майские, про то, что войны не будет, а потом «Ой, извините зашли со всех сторон десятки тысяч российских военных», которых никто не встречал, почему-то. А это уже новый Зеленский, он переродился. И теперь новый, жесткий Зеленский, а не вот тот мягкий, рассказывает о том, что никаких переговоров не будет и так далее», – сказал эксперт.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Но при этом, социология показывает, что народ уже начал зрадой проникаться и сам народ требует какие-то компромиссы. Соответственно. Дальше к этому народу подключатся представители бизнеса, у которых сейчас все остановится после того, как заблокированы наши порты черноморские и зерно нельзя вывозить. Потом подключатся какие-нибудь представители общественного мнения, которые тоже начнут говорить, что ситуация такая сложная и так далее. Выбрана схема, как всегда хитрая, снятие с себя любой ответственности – мол, это не мы инициируем переговорный процесс. Это, с одной стороны, нас заставляет Запад, а с другой стороны – требуют украинцы, которые устали от войны. И тем самым власть, которая давно уже ведет все переговоры и согласовывает документы на саммит мира, все документы зрады уже давно прописаны, власть снимает с себя ответственность: «Так при чем же тут Зеленский, при чем его окружение, мы же готовы до последнего, а тут, понимаешь ли, такая ситуация». Вот такая хитрая схема», – заявил Корнейчук.