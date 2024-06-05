Народ Украины станет жить еще беднее

Украинский народ настолько обеднел, что рост тарифов и налогов уже не принесёт в бюджет дополнительных поступлений. Об этом на канале «Вышка» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что дыра в бюджете будет во время войны, дефицит будет. Но просто нужно сегодня, когда мы уже, можно сказать, от первых ударов войны оклемались, надо начинать что-то такое, чтобы запустило экономику, чтобы развивало предпринимательство и приходили какие-то инвестиции. Но вместо того, чтобы создавать нормальные условия для появления новых предприятий, власть идет привычным проторенным путем поднимать тарифы, поднимать налоги. То есть такой репрессивный механизм, причем он логически кажется правильным и очень простым», – сказал Себастьянович.

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«Вот сегодня люди платят там 20 процентов, а давайте мы сделаем 25%. Но люди платят ровно столько, сколько могут платить. Поэтому будет просто уменьшено потребление, потому что меньше денег становится. Это все сразу скажется на дороговизну товаров. Люди начнут просто меньше покупать. И ровно столько же в бюджет придет, как и приходило раньше, просто люди станут беднее. Вот и все. А все действия власти, в принципе, направлены на одно. Сохранить статус-кво госаппарата. То есть мы же не слышим про какие-то сокращения чиновников, про ликвидацию каких-то служб, ведомств, министерств. Они все остаются. Я уверен, им зарплаты будут компенсированы вот этим повышением цен. Еще больше будет льгот для чиновников», – резюмировал политолог.