Народ Украины станет жить еще беднее

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 599
 
Дзен, Общество, Украина, Экономика


Украинский народ настолько обеднел, что рост тарифов и налогов уже не принесёт в бюджет дополнительных поступлений. Об этом на канале «Вышка» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что дыра в бюджете будет во время войны, дефицит будет. Но просто нужно сегодня, когда мы уже, можно сказать, от первых ударов войны оклемались, надо начинать что-то такое, чтобы запустило экономику, чтобы развивало предпринимательство и приходили какие-то инвестиции.

Но вместо того, чтобы создавать нормальные условия для появления новых предприятий, власть идет привычным проторенным путем поднимать тарифы, поднимать налоги. То есть такой репрессивный механизм, причем он логически кажется правильным и очень простым», – сказал Себастьянович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украинский народ настолько обеднел, что рост тарифов и налогов уже не принесёт в бюджет...



«Вот сегодня люди платят там 20 процентов, а давайте мы сделаем 25%. Но люди платят ровно столько, сколько могут платить. Поэтому будет просто уменьшено потребление, потому что меньше денег становится. Это все сразу скажется на дороговизну товаров. Люди начнут просто меньше покупать. И ровно столько же в бюджет придет, как и приходило раньше, просто люди станут беднее. Вот и все. А все действия власти, в принципе, направлены на одно. Сохранить статус-кво госаппарата. То есть мы же не слышим про какие-то сокращения чиновников, про ликвидацию каких-то служб, ведомств, министерств. Они все остаются. Я уверен, им зарплаты будут компенсированы вот этим повышением цен. Еще больше будет льгот для чиновников», – резюмировал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть