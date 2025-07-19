«Народ явно не тот»: иноагент и нацпредатель поспорили, как допустили к власти Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беглые либералы в своём бессилии спустя четверть века задним числом придумывают, что Владимир Путин пришёл к власти нечестным путём.

Об этом горячо спорили признанный в РФ террористом и экстремистом беглый либерал и нацпредатель Иван Тютрин и бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как Ельцин с рейтингом 3% своей рекомендацией Путину мог Путину помочь? В то время, как осенью 99 года его ненавидело 9 из 10 россиян. [Вторая чеченская и «мочить в сортирах»] это избирательная кампания, которую провёл Путин, и поэтому народ его полюбил. Хорошо – Трампа честно избрали? А Путина нечестно?», – спросил Кох

Тютрин заупрямился:

«Трампа честно избрали. А Путина – нечестно. Потому что США – развитая демократия, а Россия 99 года – это не развитая демократия».

Кох возразил, что и в 2000, и в 2004 году Путина выбрали честно на конкурентных выборах.

«Народ хотел такого президента. А сейчас мы задним числом придумываем, что нам его навязали. Ничего подобного», – сказал он.

Тютрин совсем запутался, заметив, что «Путин пришёл и выиграл тоже неправильно, хотя за него проголосовали».

«Путина избрали честно. Так же, как и Ельцина в 96 году. Просто народ так хотел. Осенью 99 года, когда началась Вторая чеченская, отношение людей к этой войне было совершенно не такое, как в Первую чеченскую. В Первую чеченскую чеченцам сочувствовали, а во вторую – нет. Это же с народом случилось, а не с Путиным. С народом случилось что-то, что он захотел Путина», – заявил Кох.

С тем, что «народ не тот», Тютрин спорить не стал.