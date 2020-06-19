«Народ задолбало»: Украинский майданщик опроверг слова Лукашенко о кознях России

19.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Александр Лукашенко лукавит, обвиняя Москву в подготовке Майдана в Минске. Главные причины угрозы переворота кроются внутри Белоруссии – население «задолбал» несменяемый президент и его окружение.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский блогер, называющий себя военным экспертом, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии те же процессы, что и везде. Белорусы ищут свою идентичность. Им предлагают несколько вариантов: «батька» предлагает абгрейдженный Советский Союз, россияне предлагают Союзное государство, то есть, новый Советский Союз, а часть белорусов хочет либеральную, свободную, демократическую национальную Белоруссию с возрождением языка, белорусской культуры и так далее, и так далее. Эти проекты между собой спорят отчаянно.

«Батька», твердой рукой написав, что «ковида» нет, до игрался до того, что белорусы полезли на стенку в связи с эпидемией в данный момент.

Конечно, Россия интригует, но внутрибелорусские процессы важнее, как всегда и везде. Как бы кто не интриговал, вот так вот взять и организовать переворот – это сложно очень, сбоку прийти. Обычно все спецслужбы и проклятые политики, интервенты пытаются использовать естественно происходящие процессы, и Россия здесь не исключение. Она, конечно, подкачивает «батьку», но она качает уже то, что естественно качается в Белоруссии. А главным противостоянием там есть то, что народ задолбало, и они хотят альтернативы…

В Белоруссии начинается либеральная революция – такая, как была у нас, грубо говоря, пытается начаться. Такая, как была у нас в «четвертом» и 13-14-м, такая же, как в Грузии была в 2003-м, такая же, как «арабская весна» и такая же, как «американское лето», которое идет сейчас. Это все одни и те же процессы», – заявил Арестович.