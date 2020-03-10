10.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина
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Народ злится: Зеленский лихорадочно ищет козла-коррупционера для показательного суда




Владимир Зеленский пришел к власти на волне антикоррупционных настроений, и люди ждали от него посадок коррупционеров. Однако он не оправдал этих ожиданий.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему пришел к власти Зеленский? Потому что был запрос на борьбу с коррупцией. Надо кого-то посадить, коррупционера, чтобы люди успокоились. Причем надо и сажать, и судить, а не только сажать. Надо чтобы все было законно, это должна быть грамотная работа прокуроров, следователей и пр.

Если никого не посадят, если люди не увидят реальную борьбу с коррупцией, не увидят посадок, рейтинг будет валиться. У президента рейтинг будет валиться даже не потому, что гривна может девальвировать, зарплаты уменьшаться, пенсии проиндексируют. А вот коррупция…

Рейтинг – это про коррупцию. Прямая зависимость. Когда была президентская кампания, главный запрос у людей – посади коррупционера. Нужен каратель, который покарает эту коррупцию.

Если до дедлайна, 20 мая, годовщина инаугурации Зеленского, не будет какого-то громкого дела, громкой посадки, с рейтингом будут проблемы. Я прогнозирую, что к этому времени будут какие-то результаты», – предрекает Карасев.

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