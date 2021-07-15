«Народа Крыма нет». В Киеве продолжают воевать с референдумом 2014 года

15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Кроме определённых украинским законодательством коренных народов – крымских татар, караимов и крымчаков, никто не имел права участвовать в референдуме о статусе Крыма в 2014 году.

Об этом на форуме в Киеве заявила заместитель фейкового «постпреда президента Украины в Крыму» Тамила Ташева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему господин Путин или депутаты Госдумы так активно начали критиковать закон о коренных народах, рассказывая о делениях на какие-то сорта, об оружии массового поражения и так далее. Собственно, важно вспомнить декларацию ООН о правах коренных народов, и в 30 статье. «Военная деятельность на землях или территориях коренных народов не проводится, за исключением случаев, когда её проведение оправдано наличием соответствующих государственных интересов или по её отношении имеются иным образом свободно выражено согласие или просьба со стороны соответствующих коренных народов», – процитировала Ташева.

«Здесь важно отметить, что ни одной просьбы со стороны представителей коренного народа – или крымских татар, или караимов, или крымчаков – в 2014 году не было. Нет такого понятия как «народ Крыма». Соответственно мы понимаем, что на Украине, на уровне украинского законодательства закреплены нормы, связанные с защитой прав коренных народов, в том числе, на тех землях, которые сейчас оккупированы. Поэтому, естественно, что как государство мы рассматриваем защиту прав коренных народов как один из элементов на пути к деоккупации Крымы. Это важный сигнал украинским гражданам, что мы их помним и готовы их поддержать», – добавила фейковая «представитель» Крыма.

При этом она подчеркнула, что принятие закона о коренных народах не является точкой в этом направлении.

«Это – запятая, потому что и в плане защиты, который сейчас разрабатывается Кабмином, и стратегия развития крымскотатарского языка на 32-33 года, и ряд других мероприятий, которые сейчас проходят, являются последовательным продолжением как стратегии деоккупации, так и реализации норм закона о коренных народах», – заключила Ташева.

Примечательно, что чиновницу совершенно не смущает тот факт, что референдум в Крыму проходил за 7 лет до принятия закона. Что же касается его возможной пользы в дальнейших предупреждениях подобных крымскому сценариев, то на оставшейся территории Украины земель дислокации указанных в законе коренных народов – нет.