Народная Милиция ЛНР переходит в состояние боеготовности – «постоянная»

04.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

Несмотря на перевод луганского корпуса в состояние боевой готовности «постоянная», бойцы по-прежнему контролируют ситуацию на линии боевого соприкосновения и готовы к адекватной реакции.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Луганской Народной Республики о снижении уровня боевой готовности подразделений Народной милиции, в связи с выполнением украинской стороной условия о прекращении обстрелов территории ЛНР, подразделения Народной милиции переведены в состояние боевой готовности – «постоянная», – сообщил Осадчий.

При этом, по его словам, личный состав НМ сосредоточен на тренировках к проведению Парада Победы, запланированного на 24 июня, а также на проведении занятий по боевой подготовке.

«Народная милиция по-прежнему контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения и готова, в случае провокации противника, к адекватной реакции для обеспечения безопасности наших граждан», – заверил представитель оборонного ведомства.